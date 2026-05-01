الحصرية: استمرار تداول الليرتين الجديدة والقديمة حتى نهاية حزيران لضمان استقرار التعاملات

دمشق-سانا

أوضح حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، أن التعايش بين العملتين، الليرة الجديدة والليرة القديمة، سيبقى قائماً حتى نهاية مدة الاستبدال التي جرى تمديدها حتى الـ 30 من شهر حزيران المقبل.

وقال الحصرية في صفحته على فيسبوك، اليوم الجمعة، إن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان استقرار التعاملات وتسهيل عمليات التحويل ضمن الأطر القانونية المعتمدة، مشدداً على ضرورة الالتزام التام من قبل جميع المؤسسات والأفراد بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

ولفت الحصرية إلى أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكان الحصرية، أعلن في وقت سابق اليوم، تمديد فترة استبدال العملة ثلاثين يوماً إضافياً، لتبدأ من الأول وحتى الـ 30 من حزيران المقبل، وذلك في إطار التقدم الجيد الذي تشهده عملية الاستبدال.

وبدأت عملية الاستبدال في الأول من شهر كانون الثاني، بحيث تعادل كل 100 ليرة سورية من العملة القديمة ليرة سورية واحدة من العملة الجديدة.