وزراء اقتصاد “آسيان” يحذرون من تداعيات التوترات في المنطقة على أمن الطاقة

مانيلا-سانا

حذر وزراء الاقتصاد في دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) اليوم الجمعة من أن استمرار الحروب والتوترات في منطقة الشرق الأوسط يشكل تهديداً متزايداً لأمن الطاقة العالمي.

وذكرت رويترز أن مجلس المجموعة الاقتصادية للرابطة أكد في بيان مشترك صدر اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا أن هذه الاضطرابات قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة.

وأعرب المجلس المكون من وزراء اقتصاد المجموعة عن قلقه العميق إزاء الاضطرابات التي تشهدها طرق الملاحة البحرية الدولية الحيوية، ولا سيما مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو ربع صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية المنقولة بحراً، مشيراً إلى أن أكثر من 80% من هذه الإمدادات تتجه إلى الأسواق الآسيوية.

وشدد المجلس في بيانه على أن المخاطر التي تتهدد أمن الطاقة تؤجج التقلبات السعرية في أسواق الوقود، ما يتسبب بزيادة حادة في تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية، وهو ما ينعكس سلباً وبشكل متسلسل على قطاع الأمن الغذائي، وخاصة أسعار الأسمدة واستقرار سلاسل توريدها.

ولفت المجلس إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة بات يضغط على جميع دول المنطقة، موضحاً أن الأسر ذات الدخل المحدود والشركات الصغيرة هي الفئات الأكثر عرضة للتضرر من هذه الأزمات الجيوسياسية.

وأكد الوزراء التزام دول الرابطة بالعمل على تجنب فرض أي عوائق تجارية غير ضرورية، لاسيما في قطاعي الغذاء والطاقة وإبقاء البنية التحتية التجارية من موانئ ومطارات وحدود برية مفتوحة لضمان تدفق السلع الأساسية مع دراسة مقترحات لتعزيز قدرات تخزين النفط على مستوى المنطقة لمواجهة أي طوارئ مستقبلية.

وتأتي تحذيرات رابطة “آسيان” التي تضم 10 دول منها إندونيسيا وفيتنام وتايلاند في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين نتيجة التوترات الإقليمية والدولية وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.