معظم أسواق الخليج تغلق مرتفعة مع تقييم المستثمرين لتداعيات انسحاب الإمارات من أوبك

عواصم-سانا

أغلقت معظم أسواق الأسهم في دول الخليج على ارتفاع اليوم الأربعاء، مع استمرار تقييم المستثمرين لحالة الجمود في الصراع مع إيران، وقرار دولة الإمارات الانسحاب من منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”.

ووفقاً لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.7 بالمئة بدعم من صعود أسهم الشركات المرتبطة بشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، وقفز سهم أدنوك للحفر 8.1 بالمئة، وارتفع أدنوك للغاز 3.7 بالمئة، وصعد أدنوك للخدمات اللوجستية 7.8 بالمئة، بينما أغلق سهم فيرتيجلوب، أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مرتفعاً 10.3 بالمئة.

وقال ميلاد عازر، محلل شؤون السوق لدى “إكس.تي.بي” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن خطوة الإمارات “أثارت الآمال في أن يستفيد السوق والاقتصاد بشكل عام من زيادة الصادرات على المدى الطويل”.

كما قفز سهم أمريكانا ريستورانتس إنترناشونال 12.4 بالمئة بعد إعلان الشركة ارتفاعاً حاداً في أرباح الربع الأول.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة رسوم المرور سالك بنسبة 2 بالمئة.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مدفوعاً بارتفاع سهم شركة الاتصالات السعودية إس.تي.سي بنسبة 2.4 بالمئة بعد إعلانها ارتفاع أرباحها الفصلية، كما ارتفع سهم أرامكو السعودية 0.4 بالمئة.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت أمس الثلاثاء انسحابها من منظمة “أوبك” وتحالف “أوبك بلس”، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتباراً من يوم الجمعة المقبل.