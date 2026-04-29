دويتشه بنك يحقق أرباحاً بقيمة 1.9 مليار يورو في الربع الأول من 2026

برلين-سانا

سجّل دويتشه بنك أداء فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً صافية بلغت 1.9 مليار يورو، بزيادة تقارب 8 بالمئة على أساس سنوي، متجاوزاً تقديرات المحللين التي بلغت في المتوسط 1.77 مليار يورو.

وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية، أن الربح قبل الضريبة ارتفع إلى أكثر من 3 مليارات يورو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على قوة الأداء التشغيلي للبنك.

ووصف الرئيس التنفيذي كريستيان سيوينغ النتائج بأنها “بداية موفقة للغاية” للمرحلة الجديدة من استراتيجية البنك، مؤكداً التوجه نحو ترسيخ مكانته كبنك أوروبي رائد، مع هدف تحقيق عائد على حقوق الملكية يتجاوز 13 بالمئة بحلول عام 2028.

ويحافظ البنك على توقعاته للعام بالكامل، والتي تتضمن تحقيق إيرادات بنحو 33 مليار يورو في 2026، رغم التحديات الاقتصادية في أوروبا والتوترات العالمية، كما رجّح تسجيل أداء أقوى من المتوقع في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية، مدفوعاً بزيادة الطلب على خدمات إدارة المخاطر في ظل حالة عدم اليقين.