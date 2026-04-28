ارتفاع النفط بأكثر من 3% مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعثر جهود إنهاء الحرب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الثلاثاء، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، في ظل استمرار تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يحول دون وصول إمدادات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط للأسواق.

ووفقاً لرويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 3.37 دولارات أو 3.1% إلى 111.60 دولاراً للبرميل بعد أن زادت 2.8 بالمئة في الجلسة السابقة.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم حزيران 3.72 دولارات أو 3.7 % إلى 100.09 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وبحسب “خورخي ليون” المحلل في شركة “ريستاد إنيرجي”، فإن “تجاوز سعر النفط 110 دولارات للبرميل يعكس سوقاً تعيد تقييم المخاطر الجيوسياسية بسرعة”، مشيراً إلى أنه “مع تعثر محادثات السلام وعدم وجود مسار واضح لإعادة فتح مضيق هرمز يأخذ المتعاملون في الحسبان احتمال استمرار انقطاع شريان حيوي للإمدادات العالمية، واستمرار مخاطر ارتفاع الأسعار”.

