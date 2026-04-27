تراجع الأسهم الأوروبية مع تعثر محادثات أمريكا وإيران

لندن- سانا

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً جديداً هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين لجدول أعمال حافل باجتماعات البنوك المركزية، في حين أدت المخاوف بشأن تعثر محادثات السلام بين أمريكا وإيران إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، ما حد من الإقبال ‌على المخاطرة.

وذكرت رويترز أن مؤشر ستوكس 600 الأوروبي أغلق على انخفاض 0.3 بالمئة عند 608.84 نقطة، وأنهى المؤشر سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع الأسبوع الماضي، ليغلق منخفضاً بنسبة 2.5 بالمئة.

واقتفت البورصات الإقليمية الرئيسية أثر هذه الخسائر، حيث تراجع المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة، وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة، وسجل كلا المؤشرين خسائر للجلسة السادسة على التوالي.

كما انخفض سهم شركة إنترتيك البريطانية 2.2 بالمئة بعد أن رفضت شركة اختبار المنتجات عرض استحواذ معدل بقيمة 54 جنيهاً إسترلينياً للسهم الواحد من مجموعة الاستثمار الخاصة السويدية (إي كيو تي إيه بي) يوم الجمعة الماضي.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية، مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، وتحذيرات موجّهة للسفن العابرة، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.