تداولات سوق دمشق للأوراق المالية تتجاوز 11 مليون ليرة

بلغت قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية بنتيجة جلسة تداولات اليوم الإثنين 11,192 مليون ليرة سورية جديدة، بحجم تداول وصل إلى 546335 سهماً توزعت بين 267 صفقة، منها صفقة واحدة ضخمة بقيمة 1.024 مليون ليرة.

وبنتيجة التداول، ارتفع سهم بنك سوريا والمهجر بنسبة 1.61 بالمئة مع تداول 28334 سهماً بقيمة 481 ألف ليرة، وكذلك سهم إسمنت البادية بنسبة 0.36 بحجم تداول 4336 سهماً بقيمة 2.817 مليون ليرة.

وانخفضت أسهم 7 شركات، منها: بنوك البركة بنسبة 4.70 بالمئة وقطر الوطني 2.52 بالمئة، وبيمو السعودي الفرنسي 1.17 بالمئة، والمصرف الدولي للتجارة والتمويل 1.45 بالمئة، وفرنسبنك 0.07 بالمئة، وبنك الائتمان الأهلي 0.61 بالمئة، إضافة إلى سهم الشركة الأهلية للنقل 3.22 بالمئة.

ولم تشهد أسهم بنوك الشام، وسوريا الدولي الإسلامي، والشرق، والأردن، وسوريا والخليج، والعربي، وشركات العقيلة لتأمين التكافلي، والمتحدة للتأمين، والسورية الوطنية للتأمين، والدولية للتأمين/آروب/، والسورية الكويتية للتأمين، والاتحاد التعاوني للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر والأهلية للزيوت النباتية، وسيرتل، وإم تي إن سوريا.

وبلغت قيمة تداولات السوق أمس الأحد 5.548 ملايين ليرة سورية، بحجم تداول وصل إلى 214857 سهماً توزعت بين 194 صفقة.

وتأسست سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009، وهي عضو في اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية ومدرجة فيه حالياً أسهم 27 شركة من مختلف الاختصاصات.