بورصة كوريا تتجاوز 4 تريليون دولار لأول مرة مدفوعة بصعود قياسي في الأسهم

سيئول-سانا

تجاوزت القيمة السوقية لبورصة كوريا حاجز 6,000 تريليون وون (نحو 4.06 تريليون دولار) للمرة الأولى في تاريخها، مدفوعة بارتفاعات قوية في مؤشري الأسهم الرئيسيين، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات نشرتها وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن القيمة السوقية الإجمالية بلغت 6,031 تريليون وون، موزعة بين سوق مؤشر كوسبي الذي سجل 5,354 تريليون وون، وسوق مؤشر كوسداك الذي بلغ 673 تريليون وون، إضافة إلى سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة “كونيكس” الذي سجل 3.63 تريليون وون.

ويُعد هذا المستوى هو الأول من نوعه في تاريخ البورصة الكورية، في وقت واصلت فيه الأسواق المحلية تسجيل مكاسب قوية، حيث ارتفع مؤشر كوسبي إلى مستويات قياسية جديدة، تجاوزت 6,500 نقطة في مستهل التداول اليوم، فيما تخطى مؤشر كوسداك حاجز 1,200 نقطة للمرة الأولى منذ 25 عاماً.

ويعكس هذا الصعود القياسي في سوق الأسهم الكورية تحسناً في شهية المخاطرة لدى المستثمرين العالميين، مدفوعاً بأداء قوي لقطاع التكنولوجيا وزيادة التدفقات نحو أسواق آسيا، في ظل إعادة توزيع الاستثمارات العالمية وسط التقلبات الجيوسياسية.