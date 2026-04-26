مباحثات سورية أردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري

دمشق-سانا

‏ناقش رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع رئيس غرفة تجارة الأردن خليل محمد الحاج توفيق، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين دمشق وعمان، وتسهيل عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي جرى اليوم الأحد في مبنى الاتحاد، سبل تعزيز التعاون التجاري والصناعي المشترك وتطوير آلياته، إضافة إلى مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مختلف القطاعات الاقتصادية، وضرورة الإسراع بتشكيل مجلس الأعمال السوري–الأردني المشترك ليكون منصة فاعلة لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي أنّ هذا اللقاء يشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يعدّ استكمالاً لاجتماع مجلس التنسيق الأعلى الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان، وأسفر عن اعتماد آلية جديدة للمبادلات التجارية، واستئناف حركة الترانزيت بين البلدين، والتأكيد على أهمية تفعيل الاستفادة المتبادلة من الموانئ البحرية.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن الحاج توفيق أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن زيارته إلى دمشق تأتي في إطار متابعة مخرجات اجتماعات المجلس التنسيقي الأعلى التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان، والتي شهدت مشاركة واسعة من الجانبين، وركزت على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وشدد الجانبان على أن المرحلة المقبلة تتطلّب عملاً مشتركاً لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتحويلها إلى مشاريع عملية تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، بما ينسجم مع توجيهات قيادتي البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاقه.

وكانت اختتمت في العاصمة الأردنية عمان، في الـ 12 من نيسان الجاري، أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين سوريا والأردن، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، وبمشاركة 30 وزيراً من كلا البلدين.