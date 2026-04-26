الإمارات تنشئ صندوقاً وطنياً بقيمة مليار درهم لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مرونته

أبو ظبي-سانا

أعلن رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأحد، اعتماد حزمة جديدة من المبادرات والقرارات الهادفة إلى دعم القطاع الصناعي الوطني، من أبرزها إنشاء صندوق وطني لتعزيز المرونة الصناعية بقيمة مليار درهم، وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين الصناعات الحيوية ورفع جاهزية سلاسل الإمداد.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أوضح ابن راشد أن الصندوق سيسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج والتشغيل والتخطيط.

وقال: “أقررنا توسيع نطاق برنامج المحتوى الوطني ليصبح إلزامياً ويشمل جميع الجهات الحكومية الاتحادية والشركات الوطنية، كما اعتمدنا سياسة لدعم حضور المنتجات الوطنية في منافذ البيع والمنصات الإلكترونية”، مشيراً إلى أن الهدف هو توطين أكثر من 5000 منتج حيوي بالكامل.

من جانبه أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلطان بن أحمد الجابر، أن القرارات الجديدة ترسّخ نموذجاً صناعياً وطنياً أكثر مرونة واستدامة، يقوم على توطين الصناعات الحيوية، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتوجيه الطلب نحو المنتج الوطني، إلى جانب تسريع تبني الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج والتخطيط، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ومساهمته في نمو الاقتصاد.

وستركز المرحلة الأولى من المشروع على المنتجات الأساسية التي تمتلك الدولة طاقات إنتاجية محلية كافية لتطويرها وتوسيعها عند الحاجة.

يُشار إلى أن وزارة المالية الإماراتية أعلنت مطلع نيسان الجاري نجاح الدولة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع لدى وكالة “موديز” العالمية عند مستوى Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك عقب المراجعة الدورية التي أجرتها الوكالة.