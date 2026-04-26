ألمانيا: دويتشه بان تثبت أسعار تذاكر القطارات لمدة عام كامل

برلين-سانا

أعلنت الرئيسة التنفيذية لشركة النقل الألمانية “دويتشه بان”، إيفلين بالا، عن قرار الحفاظ على استقرار أسعار تذاكر قطارات ICE لمدة عام، في خطوة تهدف إلى توفير قدر أكبر من الاستقرار المالي للركاب في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الطاقة عالمياً.

ونقلت صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية عن بالا قولها اليوم الأحد: “سنستمر في الحفاظ على أسعار تذاكر قطارات ICE ثابتة لمدة عام، اعتباراً من الأول من أيار 2026”.

وأوضحت أن الشركة تركز بشكل خاص على ضمان تشغيل القطارات بكفاءة، إلى جانب الحفاظ على قدرة المواطنين في ألمانيا على تحمل تكاليف السفر.

ويأتي هذا القرار بعد إلغاء الزيادة السنوية المعتادة في أسعار التذاكر، والتي كانت مقررة في كانون الأول الماضي، في إطار جهود الشركة للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الركاب.

وتشهد أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار، ما ينعكس بدوره على تكاليف قطاع النقل، الأمر الذي دفع الشركة إلى تبني سياسة تثبيت الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأحدثت الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية اضطراباً مفاجئاً للسوق العالمية مع إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك