قلق أوروبي متصاعد من هجرة الشركات الكبرى إلى الولايات المتحدة والصين

بروكسل-سانا

يواجه الاتحاد الأوروبي تحدياً متزايداً في الحفاظ على موقعه الصناعي في ظل التحولات المتسارعة التي يفرضها سباق الذكاء الاصطناعي عالمياً، مع تصاعد المخاوف من انتقال كبرى الشركات الأوروبية إلى أسواق أكثر مرونة مثل الولايات المتحدة والصين، بفعل الفوارق في البيئة التنظيمية والحوافز الاقتصادية.

وبحسب شبكة يورو نيوز حذّرت شركة سيمنس الألمانية أكبر شركة في أوروبا من أن القواعد التنظيمية الأوروبية، وخاصة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، أصبحت تشكل عبئاً على الشركات الصناعية الكبرى، ما يدفعها لإعادة توجيه استثماراتها خارج القارة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة رولاند بوش أن التعامل مع البيانات الصناعية بالطريقة ذاتها للبيانات الشخصية يحدّ من قدرة الشركات على الابتكار، معتبراً أن الاستثمار في بيئات أقل تعقيداً تنظيمياً بات أكثر جاذبية.

جاذبية السوق الأمريكية

في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى جذب الاستثمارات الصناعية عبر سياسات تشمل خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، وهو ما عُرف بـ”تأثير ترامب” في إشارة إلى توجهات الرئيس دونالد ترامب لدعم التصنيع المحلي.

وتشير بيانات إلى توجه عدد من الشركات الأوروبية نحو الاستثمار في السوق الأمريكية حيث أعلنت سيمنس هيلثينيرز وسيمنس إنرجي خططاً لضخ استثمارات بمئات الملايين بل المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، تشمل توسيع الإنتاج وبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي.

مراجعة قواعد الذكاء الاصطناعي

وطالبت شركات ألمانية كبرى بينها “إس إيه بي” بإعادة النظر في القواعد الأوروبية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وهو ما لقي دعماً من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي دعا إلى تبسيط التشريعات لدعم الصناعة.

وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد الأوروبي على تطوير إطار تشريعي جديد، من أبرز ملامحه “قانون البيانات”، بهدف تحقيق توازن بين حماية البيانات وتعزيز الابتكار، وسط ضغوط من الشركات لتخفيف القيود المرتبطة بمشاركة البيانات.

السيادة الرقمية وسرعة الابتكار

ويمثل مشروع إنشاء “مصانع الذكاء الاصطناعي” العملاقة أحد أعمدة إستراتيجية أوروبا، إلا أن هذه المشاريع تواجه تحديات تتعلق بالاعتماد الكبير على الرقائق المستوردة، وخاصة من الولايات المتحدة.

وكان الاتحاد الأوروبي أطلق “قانون الرقاقات” عام 2022 بهدف تعزيز إنتاج أشباه الموصلات محلياً، إلا أن تسارع الطلب العالمي وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، دفع إلى طرح مبادرات إضافية لسد الفجوة التكنولوجية، مع تقديرات بحاجته إلى استثمارات تصل إلى مئات المليارات من اليورو.

وفي الوقت نفسه، تبرز خلافات داخلية بين الدول الأوروبية حول آليات التمويل وأولوية الاعتماد على التكنولوجيا المحلية، مقابل الحاجة العاجلة لتلبية متطلبات السوق باستخدام تقنيات متوافرة عالمياً.

بين ضغوط الحفاظ على السيادة الرقمية ومتطلبات المنافسة العالمية السريعة، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام معادلة معقدة: إما تسريع وتيرة الإصلاحات وتخفيف القيود لدعم صناعاته، أو المخاطرة بخسارة جزء من “أبطاله الصناعيين” لصالح اقتصادات أكثر مرونة.

وفي ظل احتدام سباق الذكاء الاصطناعي، تبدو قدرة أوروبا على تحقيق هذا التوازن عاملاً حاسماً في تحديد موقعها في الاقتصاد العالمي خلال السنوات المقبلة.