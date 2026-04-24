الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شركة هنغلي الصينية أحد أكبر مشتري النفط الإيراني

واشنطن-سانا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات على شركة “هنغلي للبتروكيماويات داليان” الصينية، باعتبارها من أبرز مشتري النفط الإيراني وأكبر عملاء لها.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على منصة x : “إن هنغلي هي مصفاة نفط صينية مستقلة صغيرة الحجم تلعب دوراً حيوياً في دعم اقتصاد النفط الإيراني، حيث اشترت من إيران نفطاً بمليارات الدولارات”.

وأشار بيسنت الى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية استهدف أيضاً، نحو 40 شركة شحن وسفينة مرتبطة بالأسطول الإيراني غير الرسمي، معتبراً أن استمرار الوضع الاقتصادي الحرج يسهم في عرقلة قدرة طهران على توليد الإيرادات التي تُمكّنها من ممارسة أنشطتها.

وشدد بيسنت، على مواصلة الوزارة تقويض قدرة طهران على توليد الأموال وتحويلها وإعادتها إلى البلاد بشكل ممنهج، لافتاً إلى أن مكتب مراقبة الأصول يفرض عقوبات على محافظ إلكترونية متعددة مرتبطة بإيران، ما أدى إلى تجميد 344 مليون دولار من العملات المشفرة.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أنه سيتم تتبع الأموال التي تحاول طهران جاهدةً تحويلها إلى خارج البلاد، واستهداف جميع مصادر التمويل المرتبطة بالنظام الإيراني.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أعلنت منتصف الشهر الماضي أنها ستعزز عقوباتها على قطاع النفط الإيراني مستهدفة عشرين شخصاً وكياناً مرتبطين بشبكة قطب النفط محمد حسين شمخاني، في ظل الحصار الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز.