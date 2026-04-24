وزارة النقل: لا صحة لتخصيص 200 مليون دولار من البنك الدولي لمشاريع السكك الحديدية

دمشق-سانا

أوضحت وزارة النقل السورية أن ما يجري تداوله حول تخصيص مبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مشاريع تطوير السكك الحديدية في سوريا غير دقيق، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يزال ضمن إطار المباحثات الجارية، دون التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى تاريخه.

وأشارت الوزارة في بيان لها عبر قناتها على تلغرام، اليوم الجمعة، إلى حرصها على تقديم المعلومات الدقيقة والموثوقة للرأي العام، والتزامها بالشفافية في متابعة كل ما يتعلق بقطاع النقل، لافتة إلى أنها ستعلن عن أي مستجدات رسمية في حينها.

ولفتت الوزارة إلى أن أي دعم دولي محتمل لقطاع النقل سيتم عبر القنوات الدبلوماسية المختصة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة شبكات النقل، وربط مناطق الإنتاج بالمراكز الصناعية والموانئ، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعود بالفائدة على المواطنين.

وكانت وزارة النقل، في الـ 20 من الشهر الجاري، كشفت لـ سانا عن مباحثات جارية مع البنك الدولي بهدف تقديم الدعم المالي لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية في قطاع السكك الحديدية، بما يسهم في تعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.