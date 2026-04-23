اللجنة الفنية السورية الأردنية تتابع واقع الموارد المائية في حوض اليرموك وسدّ الوحدة

درعا-سانا

نفّذت اللجنة الفنية السورية الأردنية المشتركة زيارة ميدانية إلى حوض نهر اليرموك وسدّ الوحدة في الجانب الأردني، وذلك على هامش اجتماعها الثالث في العاصمة عمّان، في إطار تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المياه.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الخميس أن الزيارة هدفت إلى الاطلاع على الواقع المائي في حوض اليرموك، وتقييم الأداء التشغيلي لسدّ الوحدة، إضافة إلى بحث التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية المشتركة، ولا سيما في ظل التغيرات المناخية وتذبذب كميات المياه.

وناقش الجانبان كذلك حلولاً فنية وآليات عملية؛ لرفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز استدامتها، وأكد المشاركون أهمية مواصلة التنسيق الفني والميداني لضمان إدارة عادلة ومستدامة للموارد المائية، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز أمنهما المائي.

وشارك في الجولة معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد، وأمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة، إلى جانب فرق فنية وخبراء من البلدين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود مستمرة لتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، والانتقال نحو مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين واقع الموارد المائية في حوض اليرموك، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأطلقت سوريا والأردن أمس الأربعاء، في العاصمة عمان، المنصة السورية الأردنية التشغيلية المشتركة للمياه، لتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية وتبادل البيانات والمعلومات ومواجهة تحديات شح المياه.