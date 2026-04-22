التحكيم وتحديث التشريعات.. جذب الاستثمار الخارجي في مرحلة إعادة الإعمار بسوريا

دمشق-سانا

تعد مرحلة إعادة الإعمار في سوريا فرصة استراتيجية لجذب الاستثمارات العربية والدولية، وهنا تبرز أهمية تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات الاقتصادية، حيث يمثل قانون الاستثمار الجديد وتطوير التشريعات المتعلقة بالتحكيم التجاري وضمان حرية التحويلات المالية كخطوات رئيسية نحو تعزيز المناخ الاستثماري الذي يبحث عنه المستثمرون.

وتؤكد التجارب الإقليمية أهمية وجود منظومة تحكيم قوية وشفافة كعامل محفز لجذب الاستثمارات، ما يتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بإصلاحات قانونية ومؤسسية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وفي هذا السياق، أكد سفير مملكة البحرين بدمشق وحيد مبارك سيار، أن قانون الاستثمار في سوريا يشكل خطوة متقدمة على طريق تحسين مناخ الأعمال، لافتاً إلى أن تطوير التشريعات المرتبطة بالتحكيم التجاري، وضمان حرية التحويلات المالية، يعدّان من أبرز العوامل التي يبحث عنها المستثمرون عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

موارد وإمكانات

أوضح السفير سيار، في تصريح لمراسل سانا، أنّ سوريا تمتلك مقومات اقتصادية واعدة من موارد وإمكانات بشرية وطبيعية، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً كبيرة للنمو وإعادة الإعمار.

وأكد السفير أن إنشاء مراكز للتحكيم التجاري يُعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز البيئة الاستثمارية، ويمثل عنصر أمان مهماً لأيّ مستثمر، ولا سيما في ظل التوجه نحو مرحلة جديدة من الاستثمارات في سوريا، من خلال حلّ النزاعات التجارية بسرعة وكفاءة، ما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين، ولا سيما من دول الخليج العربي، ويشجّعهم على الدخول إلى السوق السورية.

وأشار السفير سيار إلى أهمية الاستمرار في نقل صورة واقعية وإيجابية عن البيئة الاستثمارية في سوريا إلى المستثمرين في البحرين ودول الخليج عموماً، مبيناً وجود اهتمام متزايد من قبل العديد منهم لاستكشاف الفرص المتاحة، في ظلّ التحسن التدريجي في المناخين الاقتصادي والتشريعي.

بيئة قانونية واضحة

من جهته، أكد أمين سر جمعية رجال الأعمال الأردنيين عبد الرحمن أبو طير، أن وجود مراكز تحكيم مستقلة وفعّالة يعد من الركائز الأساسية لجذب الاستثمار الخارجي، وخاصة في الأسواق التي تمرّ بمرحلة إعادة بناء أو تحول اقتصادي.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي لا يبحث عن الفرص فحسب، بل عن بيئة قانونية واضحة وآليات عادلة وسريعة لحلّ النزاعات، مشيراً إلى أن مراكز التحكيم تمنح المستثمر الثقة بأن حقوقه محفوظة بعيداً عن التعقيدات أو التأخير في الإجراءات القضائية التقليدية.

وأضاف: إنّ سوريا تمتلك اليوم فرصاً استثمارية واعدة، وخصوصاً في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية، إلا أنّ تعزيز بيئة الاستثمار يتطلب خطوات عملية، في مقدمتها تطوير الأطر القانونية، وتفعيل مراكز التحكيم وفق معايير دولية، وتقديم ضمانات حقيقية لحماية المستثمرين.

وأشار أبو طير إلى أن التجارب الإقليمية أثبتت أن وجود منظومة تحكيم قوية وشفافة يسهم بشكل مباشر في زيادة تدفق الاستثمارات، ويشجع الشركات على الدخول في مشاريع طويلة الأمد بثقة أكبر.

وأكد أبو طير أن المرحلة المقبلة في سوريا تحتاج إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بإصلاحات قانونية ومؤسسية، لخلق بيئة استثمارية مستقرة قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والخبرات من المنطقة.

وواصلت الحكومة السورية، منذ التحرير، جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، عبر تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية، وكان أبرزها المرسوم رقم (114) لعام 2025 الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، والقاضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021 لمعالجة التحديات التي حدّت سابقاً من تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.

وأصدرت هيئة الاستثمار السورية، في الـ 11 من آذار الماضي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء سوريين وعرب لإعداد النظام الداخلي لمركز تحكيم دولي خاص بالمنازعات الاستثمارية، برئاسة محمد وليد منصور وعضوية عدد من القضاة والمحامين والخبراء القانونيين من عدة دول عربية.