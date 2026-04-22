بمشاركة سانا.. ندوة حول “المفاهيم والتطبيقات العامة للمالية الإسلامية”

جدة-سانا

ركزت الندوة الافتراضية التي نظمها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي “يونا”، اليوم الأربعاء، على تعزيز الوعي بالمالية الإسلامية، ودورها المتنامي في الاقتصاد العالمي، والعلاقة بين المالية الإسلامية ووسائل الإعلام.

وأقيمت الندوة التي شاركت فيها الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” وعدد من وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية العربية والإسلامية والمهتمين بقطاع المالية الإسلامية، تحت عنوان “المفاهيم والتطبيقات العامة للمالية الإسلامية”.

وهدفت الندوة الافتراضية إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية لهذا القطاع، واستعراض أبرز أدواته، وتسليط الضوء على دوره في دعم التنمية المستدامة، واستكشاف العلاقة بين المالية الإسلامية والإعلام.

وتناولت الندوة التي قدمها عدد من الباحثين العرب في الاقتصاد والمال عدداً من المحاور، منها تحديد فجوة حجم التعاملات بالقطاع المالي الإسلامي، وأثرها على المجتمع، وتوضيح الإطار التنموي للمالية الإسلامية، وربط مقاصد الشريعة بأهداف التنمية المستدامة بلغة عالمية، وجرى استعراض مساهمة القطاع في التنمية من خلال الاستدامة، والعدالة الاجتماعية، والعمل المناخي.

كما تناولت الندوة دور الصحافة الاقتصادية في نشر مفاهيم المالية الإسلامية، ودور الإعلام في رفع مستوى الوعي بالثقافة المالية الإسلامية.

دور المالية الإسلامية بالتنمية المستدامة

أكد مدير عام “يونا” محمد اليامي خلال الندوة أن المالية الإسلامية تنطوي على أهمية خاصة، ليست من جهة الرمزية الدينية والتوافق مع الشريعة الإسلامية فحسب، وإنما أيضاً من جهة دورها الفاعل في التنمية المستدامة ومكافحة الفقر.

ولفت اليامي إلى أن تثقيف الصحفيين والإعلاميين بالمالية الإسلامية، هو تثقيف غير مباشر للجمهور العام ليكون على معرفة ووعي بخصائص هذه الصناعة، وأبعادها الاجتماعية والتنموية، مبيناً حرص مجلس البنوك الإسلامية على تعزيز التعاون مع المؤسسات في إطار منظمة التعاون الإسلامي، والانفتاح على الإعلام باعتباره شريكاً لا غنى عنه من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.

وأشار اليامي إلى أهمية المالية الإسلامية كركن أساسي في الاقتصاد العالمي، مبيناً أن التقديرات تشير إلى تجاوز حجم أصولها حول العالم 2.44 تريليون دولار أمريكي، وبمعدلات نمو سنوية تصل نسبتها إلى 11.4 %.

التغطية الإعلامية والقدرة على إيصال المعلومات بدقة

من جهته أوضح الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية حمزة باوزير، أن للندوات المتخصصة دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام، وتعزيز تكريس مفاهيم الاقتصاد والمالية الإسلامية، ولا سيما فيما يتعلق بآليات التمويل الإسلامي، مؤكداً أهمية تعزيز التغطية الإعلامية المتخصصة القادرة على إيصال المعلومات بدقة ووضوح.

ورأى أن الإعلام يشكل حلقة وصل أساسية بين المعرفة المتخصصة والجمهور، عبر تقديم محتوى تفسيري يشرح القضايا المالية بلغة مبسطة وواضحة، بما يسهم في ترسيخ المفاهيم، وإبراز أهمية هذا القطاع الحيوي، مشيراً إلى أن الكلمة الإعلامية تتجاوز مجرد نقل الخبر، لتؤدي دوراً تفسيرياً وتوعوياً يساعد الأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة.

وأكد باوزير ضرورة تزويد الصحفيين بأساس معرفي متين حول أدوات التمويل الإسلامي، بما يمكنهم من تقديم محتوى مهني أكثر عمقاً واحترافية، ويسهم في دعم الخطاب العام، وتعزيز الوعي بدور هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية، مبيناً أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في تطوير الوعي المجتمعي بالتمويل الإسلامي، بما يتجاوز التغطية الإخبارية إلى بناء معرفة راسخة ومستدامة.

والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI) هو منظمة دولية تأسست في 2001، ويقع مقرها في البحرين، ويمثل المجلس المظلة العالمية للصناعة المالية الإسلامية، ويهدف إلى تعزيز النمو والاستدامة في هذا القطاع من خلال تقديم التدريب، وتعزيز المعايير المهنية، وتشجيع التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية عالمياً.

ويعمل اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (UNA) في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وهو بمثابة مظلة لوكالات الأنباء ومركز تدريب، يستحضر أهداف ومبادئ ميثاق المنظمة، وللاتحاد شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة “جهاز دولي متخصص”، ومقره الرئيس مدينة جدة بالسعودية.