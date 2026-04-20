النفط يرتفع أكثر من 5 بالمئة وسط مخاوف من انهيار الهدنة بين واشنطن وطهران

ارتفعت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة اليوم الإثنين وسط مخاوف من انهيار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، عقب إقدام السلطات الأمريكية على احتجاز سفينة شحن إيرانية، واستمرار توقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت حققت قفزة سعرية بلغت 5.08 دولارات للبرميل، أي ما يعادل 5.62 بالمئة، ليصل سعر البرميل إلى 95.46 دولاراً.

وفي السياق ذاته، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5.04 دولارات، ليصل إلى 88.89 دولاراً للبرميل، بنسبة صعود بلغت 6.01 بالمئة.

وتتجه التطورات في مضيق هرمز نحو مرحلة شديدة الحساسية، مع تصاعد الإجراءات الإيرانية المرتبطة بالملاحة البحرية، وتحذيرات موجّهة للسفن العابرة، بالتوازي مع استمرار الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.