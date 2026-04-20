الذهب يرتفع 100 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً 100 ليرة جديدة في السوق السورية اليوم عن السعر الذي سجله صباحاً.

وحسب النشرة الثانية الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17500 ليرة مبيعاً، و17100 ليرة شراءً.

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 15000 ليرة مبيعاً، و14600 ليرة شراءً.

ووصل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم الأحد، إلى 4799 دولاراً.

وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.

