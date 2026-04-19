الوفد السوري المشارك في اجتماعات الربيع يبحث مع البنك الدولي توسيع دعم مشاريع التعافي

واشنطن-سانا

اختتم الوفد السوري المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اجتماعاته بلقاء المديرة العامة التنفيذية للعمليات في البنك الدولي آنا بييردي، وأعرب عن تقديره لتوسع انخراط البنك في سوريا منذ التحرير، بما يشمل محفظة طموحة تقودها سوريا قوامها عشرة مشاريع بقيمة تتجاوز المليار دولار لثلاث سنوات (منحة).

وضم الوفد وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ومدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، وفريقاً من الجهات الثلاث.

وأبرز الوفد الحرص على أعلى درجات الحوكمة والعناية لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع، وتحقيق الغاية المنشودة منها، وطلب تخصيص موارد منح إضافية للمساعدة في تنفيذ مشاريع مهمة في الإصلاح الاقتصادي وتقوية الحماية الاجتماعية، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على محدودي الدخل.

وقدّم الوفد شرحاً عن خطة التعافي الاقتصادي، واستراتيجيات وزارة المالية والمصرف المركزي، ومشروع سوريا بدون مخيمات، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش، متطلعاً إلى أن تكون أساساً لانخراط البنك والمجتمع الدولي مع سوريا.

وتم التطرق إلى نتائج اجتماع الطاولة المستديرة لأصدقاء سوريا، حيث شكر الوفد جهود البنك في تنظيم الاجتماع، والزخم في الدعم من قبل جميع المشاركين فيه، وأعرب عن تطلعه انطلاقاً من هذا الدعم، إلى مساهمة البنك الدولي في إعداد وثيقة بناء القدرات والتدريب.

كما أعرب الوفد كذلك عن تطلعه إلى دعم جهود الدولة السورية في إنشاء صندوق ائتماني متعدد المانحين، بالاستناد إلى خطة التعافي وأولويات الدولة السورية، بما يسهم في تعظيم التمويل المتاح لمشاريع إعادة الإعمار.

وشكر الوفد التوجه لافتتاح مكتب للبنك الدولي في دمشق، مؤكداً أهمية توسيع المكتب وتقويته، بما يخدم نجاح تنفيذ المشاريع المتفق عليها وتعزيز التنسيق.

وطلب الوفد أن ينظر البنك بعين الاهتمام إلى توسيع تعيين كوادر سورية داخل مؤسسات مجموعة البنك الدولي، في جميع الإدارات، لما لذلك من أثر في نقل المعرفة وبناء الخبرات.

بدورها جدّدت بييردي دعم البنك الدولي الثابت لأجندة الإصلاح الحكومية، وأثنت على ما تقوم به الدولة السورية الجديدة من جهود كبيرة واستثنائية، معربة عن التطلع إلى نجاح تنفيذ المشاريع الراهنة، بما يفتح آفاقاً لزيادة حجم الدعم والمنح، كما رحبت بالدعوة إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة.

وكان الوفد السوري شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026 في واشنطن خلال الفترة من الـ 13 إلى الـ 18 من نيسان الجاري، إلى جانب قادة الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي، وتحديات التنمية، واستقرار الأسواق المالية.