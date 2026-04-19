نائب وزير الاقتصاد يتفقد واقع صوامع الحبوب في الحسكة

الحسكة-سانا

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك ماهر خليل الحسن، اليوم الأحد، جولة تفقدية في محافظة الحسكة، اطلع خلالها على واقع صوامع وصويمعات الحبوب، ومدى جاهزية مراكز التخزين لاستلام موسم القمح 2026.

وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة عبر قناتها على التلغرام، أن الحسن تفقد صوامع صباح الخير وصويمعة الميلابية؛ واطلع على مستوى الجاهزية الفنية ومدى استعداد هذه المنشآت لاستقبال كميات القمح المتوقعة خلال الموسم الحالي، كما جرى تقييم أعمال الصيانة والتأهيل التي بدأت مؤخراً.

وأكد الحسن على ضرورة تسليم الموقع جاهزاً للعمل قبل بداية موسم الحصاد، لضمان سير عمليات الاستلام والتخزين بكفاءة عالية، مشدداً على إعداد دراسة شاملة لجميع الصوامع والصويمعات المتوقفة عن العمل منذ سنوات عديدة، ليصار إلى إعادة تأهيلها ووضعها بالخدمة بأقرب وقت.

وشدد نائب وزير الاقتصاد والصناعة، على ضرورة توفير كل الإمكانيات لضمان استلام المحصول من المزارعين بسهولة ويسر، بما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

كما دعا الحسن، كوادر المؤسسة السورية للحبوب على العمل بكامل طاقتهم لتأمين استلام محصول القمح لهذا العام، ضمن أفضل الظروف، مع توفير جميع التسهيلات اللازمة والحرص على ضمان حقوق الفلاحين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود وزارة الاقتصاد والصناعة لمتابعة واقع الصوامع والصويمعات، استعداداً لاستلام موسم القمح 2026.

