حلب-سانا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري استئناف تشغيل رحلات شركات الطيران التركية إلى مطار حلب الدولي، في خطوة تعكس عودة الحركة الجوية وتعزيز الربط الإقليمي عبر المطار.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن الخطوط الجوية التركية ستستأنف رحلاتها اعتباراً من 22 نيسان 2026، تليها شركة AJet اعتباراً من 23 نيسان 2026.

ويأتي هذا الاستئناف في إطار توسيع شبكة الوجهات الدولية وتقديم خيارات سفر إضافية للمسافرين، بما يسهم في دعم حركة النقل الجوي وتعزيز حضور مطار حلب الدولي على خارطة الطيران الإقليمي.