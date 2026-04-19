معاون وزير الاقتصاد والصناعة يتفقد منشآت شقيف الصناعية بحلب ويؤكد دعم الإنتاج

حلب-سانا

أجرى نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان اليوم الأحد، جولة تفقدية على المنشآت في منطقة شقيف الصناعية بحلب، واطلع على التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية.

وأكد عبد الحنان أهمية دعم القطاع الصناعي، وتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير مستلزمات العمل، مشيراً إلى استمرار الجهود الحكومية لتحسين بيئة الاستثمار.

بدورهم، نوه أصحاب المنشآت بضرورة زيادة الدعم الحكومي، ولا سيما في مجالات الطاقة والتمويل، بما يسهم في توسيع الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد.

وتأتي هذه الجولة التفقدية في إطار حرص الوزارة على متابعة واقع القطاع الصناعي عن كثب، والوقوف على التحديات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية، بهدف تقديم الحلول المناسبة وتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الإنتاجية.

وتقع منطقة شقيف الصناعية في الجهة الشمالية الغربية لمدينة حلب، بمحاذاة حي الشيخ مقصود من الجهة الشمالية، وتعتبر واحدة من أهم المناطق الصناعية والحرفية في المدينة، حيث اشتهرت كمركز رئيسي لقطع غيار السيارات والعديد من المعامل الحرفية، ويتم العمل حالياً على استعادة نشاطها الصناعي.

