مهلة حتى الـ 24 من نيسان للمستثمرين المتعثرين في عدرا الصناعية لتسوية أوضاعهم

دمشق-سانا

دعت إدارة المدينة الصناعية في عدرا بريف دمشق المستثمرين المتعثرين، الذين لم يستفيدوا من قرارات معالجة التعثر السابقة لمقاسمهم، إلى تقديم طلبات المعالجة وفق الضوابط القانونية حتى الـ 24 من نيسان الجاري 2026.

واشترطت الإدارة، وفق تعميم لها تلقت سانا نسخة منه اليوم الخميس، على المتقدم بالطلب تحقيق الشروط التالية:

أن يكون المقسم مرخصاً أصولاً.

تنفيذ أعمال البناء الأساسية، بما في ذلك القواعد والتصوينة.

خلو المقسم من أي التزامات أو مخالفات مالية أو قانونية قائمة.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت في الـ 25 من تشرين الأول الماضي، قراراً يقضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة 90 يوماً لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 وتعديلاته، وبناءً على اقتراح مديريات المدن الصناعية ومقتضيات العمل.