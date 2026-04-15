تحذيرات أوروبية ودولية من أزمة طاقة ممتدة بسبب الحرب في الشرق الأوسط

بروكسل-واشنطن-سانا

تحذيرات جديدة أطلقها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدّولي اليوم الأربعاء بشأن استمرار إغلاق مضيق هرمز، وتفاقم تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين أوروبيين تأكيدهم أن استمرار الأزمة قد يدفع دول الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات طارئة، من بينها خفض استهلاك الوقود، في ظل الارتفاع المتواصل في أسعار النفط والغاز.

تحذيرات من نقص وقود الطائرات

ورغم عدم تسجيل نقص مباشر في الإمدادات حتى الآن، حذّرت مطارات أوروبية من احتمال حدوث أول نقص في وقود الطائرات خلال الأسابيع المقبلة إذا استمرت الاضطرابات.

وفي السياق ذاته، حذّر صندوق النقد الدولي من تزايد الضغوط على النظام المالي العالمي الذي يعاني أصلاً من هشاشة واضحة نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع تكاليف الطاقة.

صندوق النقد يرفض دعم الوقود

وأكد مدير إدارة الشؤون المالية العامة في الصندوق رودريغو فالديز ضرورة تجنّب الحكومات اللجوء إلى دعم أسعار الوقود، معتبراً أن هذا النوع من الدعم يخفي التكلفة الحقيقية ويثقل كاهل المالية العامة.

ورأى فالديز أن التحويلات النقدية المؤقتة والموجّهة تمثل خياراً أكثر عدالة وفعالية لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات.

مخاوف من تأثيرات طويلة المدى

وتأتي هذه التحذيرات المتزامنة في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات طويلة المدى على الاقتصاد العالمي، وخصوصاً مع استمرار التوترات في أحد أهم الممرات البحرية للطاقة، ما يهدد بتفاقم الضغوط التضخمية وتراجع معدلات النمو في العديد من الدول.

وكانت المفاوضات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران في العاصمة الباكستانية إسلام آباد السبت الماضي قد فشلت في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وفي المقابل، كشفت وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق اليوم الأربعاء أن واشنطن وطهران توصلتا إلى اتفاق مبدئي لتمديد الهدنة، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية، ولا سيما مع تصاعد الدعوات الدولية المطالبة بالتهدئة ووقف الحرب.