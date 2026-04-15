أكثر من 5.9 ملايين ليرة جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الأربعاء

‌‏دمشق-سانا

‌‏تجاوزت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة اليوم الأربعاء 5.9 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 373506 أسهم، من خلال 154 صفقة، وذلك وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏وخلال التداولات ارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 1.39 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة سورية جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 166801 سهم، وفي المقابل سجلت الجلسة تراجعاً في سعر سهم بنك قطر الوطني سوريا بنسبة 2.37 بالمئة ليغلق عند 21 ليرة، كما انخفض سهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 3.44 بالمئة ليغلق عند 11 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أيّ حركة تداول خلال الجلسة، من بينها بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أغلقت جلسة أمس الثلاثاء، عند 5.5 ملايين ليرة سورية جديدة، توزعت على 283945 سهماً، من خلال 283945 صفقة.