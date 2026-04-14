وكالة الطاقة الدولية تحذّر من تفاقم أزمة الطاقة مع استمرار الحرب

باريس-سانا

حذّرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء، من أن استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية سيجعل أزمة الطاقة أكثر خطورة، في ظل ارتفاع تكاليف النفط وتراجع الإمدادات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول قوله: إن أسعار النفط رغم تراجعها من مستوى يفوق 100 دولار للبرميل، لا تزال أعلى بنسبة 36 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في الـ28 من شباط الماضي، محذراً من أن “الوضع قد يصبح أسوأ”.

وأوضح بيرول أن شهر نيسان قد يشهد تدهوراً أكبر، “لأن شحنات آذار كانت محمّلة قبل الأزمة بفترة طويلة، بينما لم تُحمّل أي شحنات خلال نيسان”، مؤكداً أنه “كلما طال أمد الاضطراب، أصبحت المشكلة أخطر”.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء الـ32 في وكالة الطاقة الدولية كانت قد وافقت في آذار الماضي على سحب 400 مليون برميل من مخزوناتها النفطية لتخفيف قيود الإمداد.

وكان بيرول أعرب أمس عن أمله في عدم الحاجة إلى سحب إضافي من الاحتياطيات العالمية، مؤكداً استعداد الوكالة للتحرك إذا استدعت “صدمة الطاقة” الناجمة عن الحرب ذلك.