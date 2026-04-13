وزارة الاتصالات تطلق الأجندة الوطنية للشركات الناشئة غداً الثلاثاء

دمشق-سانا

تطلق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، يوم غدٍ الثلاثاء، الأجندة الوطنية للشركات الناشئة، وذلك خلال فعالية تُقام في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق، في خطوة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال التقنية في سوريا، ودعم مسار التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

وتركّز الأجندة الوطنية، وفق الوزارة، على إعادة تعريف مفهوم الشركات الناشئة التقنية، بوصفها شركات مبنية على النمو السريع والتوسع، وليست مشاريع صغيرة تقليدية، ما يستدعي تطوير أطر تنظيمية وسياسات مختلفة تتناسب مع طبيعة هذا النوع من الأعمال.

تحولات مرتقبة في بيئة الأعمال التقنية

وأوضحت الوزارة أن إطلاق الأجندة يأتي في توقيت تبرز فيه أهمية الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، في ظل توفر الكفاءات السورية والطلب الإقليمي المتزايد على الحلول التقنية، ما يفتح المجال أمام بناء منظومة اقتصادية أكثر ديناميكية وقدرة على المنافسة، شرط تهيئة بيئة داعمة تواكب هذه التحولات، مبينة أن الأجندة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال التقنية، عبر تسهيل تأسيس الشركات، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، وفتح أسواق جديدة أمام رواد الأعمال، بما يسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.

وتندرج الأجندة الوطنية للشركات الناشئة، حسب الوزارة، ضمن إطار جامع يسعى إلى توحيد الجهود القائمة وربط مختلف الفاعلين ضمن منظومة متكاملة، مع الحفاظ على دور ريادي للمؤسسين في قيادة هذا المسار، بما يعزز من فرص بناء اقتصاد وطني متجدد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما يشكل دعوة مفتوحة لكل الجهات المعنية والأفراد للمساهمة في دعم قطاع الشركات الناشئة، انطلاقاً من قناعة بأن مستقبل الاقتصاد السوري سيُبنى بالشراكة، وبالاستثمار في الابتكار التقني كإحدى أهم ركائز التعافي والنمو.

وزارة الاتصالات شريك في التمكين وتوحيد الجهود

تؤكد وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات دورها كشريك داعم لرواد الأعمال، من خلال العمل على إزالة العوائق وتسهيل الإجراءات وفتح قنوات التواصل، في إطار يهدف إلى تمكين المؤسسين ومنحهم المساحة والوضوح اللازمين لتطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات السوق.

ونظمت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في تموز الماضي، جلسة نقاش مع ممثلي الشركات الناشئة لريادة الأعمال في سوريا، بهدف جمع الشركات من مختلف أنحاء سوريا بلقاء مباشر مع صناع القرار الحكومي، لصياغة سياسات وبرامج وطنية تبنى وفق نهج تشاركي حقيقي.