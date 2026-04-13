ارتفاع أسعار الذهب 50 ليرة جديدة في السوق السورية

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الإثنين، بمقدار 50 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الأحد.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17300 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16950 ليرة جديدة شراءً.

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 14850 ليرة جديدة مبيعاً، و14500 ليرة جديدة شراءً.

ووصل سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم إلى سعر 4733 دولاراً.

وتهدف الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.