مديرة صندوق النقد الدولي تحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على النظام النقدي العالمي

واشنطن-سانا

حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، من أن النظام النقدي العالمي غير مستعد لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي في ظل التهديدات الطارئة التي أثارها نموذج “أنثروبيك” الجديد على الأمن السيبراني.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الاثنين، عن غورغييفا قولها: “لا نملك القدرة كعالم على حماية النظام النقدي الدولي من المخاطر السيبرانية الهائلة”، مشيرة إلى ضرورة إيلاء مزيد من الحرص والاهتمام للضوابط اللازمة لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي، والذي يتطلب تعاوناً عالمياً في هذا الشأن.

وأضافت: إن هذه القضية نوقشت في الولايات المتحدة، لكنها قضية يمكن أن تظهر بسهولة في أجزاء أخرى من العالم، ولذلك نحتاج إلى تعاون الجميع.

وجاءت تصريحات غورغييفا قبل يوم من انطلاق اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وبعد أن عقدت الهيئات التنظيمية الأميركية الأسبوع الماضي اجتماعاً طارئاً مع كبار رؤساء البنوك، لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد.

وأعلنت شركة أنثروبيك في السابع من نيسان أنها ستقيّد إطلاق نموذجها الجديد “ميثوس” بسبب المخاطر التي تشكلها قدرته غير المسبوقة على تحديد واستغلال الثغرات في كل أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية.