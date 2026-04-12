تحذيرات في ألمانيا من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب أزمة الطاقة والأسمدة

برلين-سانا

حذر رئيس اتحاد المزارعين الألمان، يواخيم روكفيد، من تداعيات الارتفاع المتسارع في تكاليف الإنتاج الزراعي، داعياً الحكومة إلى التحرك العاجل لتفادي موجة غلاء قد تطال أسعار الغذاء في البلاد خلال الأشهر المقبلة.

ونقلت الجزيرة عن روكفيد قوله في تصريحات اليوم الأحد: “إن الارتفاع الحاد في أسعار الديزل والأسمدة بات يضغط بقوة على المزارعين”، مشيراً إلى أن استمرار الوضع دون تدخل حكومي سيؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي وانخفاض جودة المحاصيل، وهو ما سينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية اعتباراً من الصيف القادم.

وأوضح روكفيد أن أسعار الأسمدة النيتروجينية ارتفعت عالمياً بنسبة تتراوح بين 30% و40% منذ بداية العام، بينما دفع المزارعون الألمان أسعاراً أعلى بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن تقليص استخدام الأسمدة ليس خياراً مطروحاً، لأن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج ويهدد الأمن الغذائي.

ودعا اتحاد المزارعين الحكومة الألمانية إلى اتخاذ حزمة إجراءات فورية، أبرزها: تعليق ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل، وخفض ضريبة الطاقة بشكل مؤقت، وتعليق آلية تعديل حدود الكربون المفروضة على الأسمدة، إضافة إلى مراقبة أسعار الأسمدة في السوق.