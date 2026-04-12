400 ناقلة نفط في الخليج تنتظر الخروج عبر مضيق هرمز

بروكسل-سانا

حذرت شركة “Kpler” لتحليلات بيانات وتتبع السفن والسلع عالمياً، اليوم الأحد، من أن نحو 400 ناقلة نفط محملة في الخليج تنتظر الخروج، وسط انعدام الثقة بالمرور عبر مضيق هرمز، لما يترتب على الأمر من مخاطر.

وأوضح مات سميث المحلل في شركة “Kpler” أنه لا يوجد أحد تقريباً لديه الثقة الكافية للمرور عبر مضيق هرمز، وفي حال توافر الثقة بوقف إطلاق النار فإن تدفق السفن سيكون في غالبيته الساحقة مقتصراً على السفن المغادرة “، مشيراً إلى أن “هناك نحو 400 ناقلة نفط محملة في الخليج تنتظر الخروج مقابل نحو 100 ناقلة فارغة فقط تريد الدخول”.

ولفت سميث إلى أن ” أكثر من 100 ناقلة نفط كانت تعبر في العادة مضيق هرمز يومياً، ولإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح يتعين أولاً أن تغادر السفن العالقة داخل الخليج، وهو ما لم يحدث حتى الآن”.

وأضاف سميث: إنه “حتى في حال تم فتح المضيق الآن فمن المرجح أن يستغرق الأمر حتى تموز لكي تعود تدفقات النفط إلى مستوياتها”، مشيراً إلى أن “الأمر نفسه ينطبق على سفن الحاويات التي تعتبر ضرورية لتوصيل الأغذية والسلع الأخرى إضافة إلى الصادرات مثل الأسمدة”.

وحذرت الشركة من أنه “مع دخول سفن جديدة إلى الخليج لنقل شحنات النفط والأسمدة وغيرها من البضائع فإن الفائدة من إمكانية إبحار السفن المحملة بالكامل خارج المضيق ستكون قصيرة الأجل، ومن المرجح أن يستمر النقص وارتفاع أسعار النفط والسلع الأخرى لعدة أشهر”.

وقال بيتر تيرشويل نائب رئيس قطاع الشؤون البحرية والتجارة في شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”: إن “نحو 100 سفينة حاويات تنتظر الخروج لكن لا يوجد تقريباً أي سفينة تنتظر الدخول.

ومن المرجح أن 30% من إمدادات الأسمدة العالمية التي تخرج في العادة من هذه المنطقة، ستظل عالقة هناك لعدة أشهر، لحين توافر سفن جديدة لإخراجها، وكما هو الحال بالنسبة للنفط فإن شحن تلك البضائع بحراً هو السبيل الوحيد لنقلها.

ووفقاً لخبراء فإنه: “في حال عدم خروج سفن جديدة من المضيق إلى الخليج، فإن إنتاج السلع المختلفة المصنعة هناك كالنفط الخام والبنزين وأنواع أخرى من الوقود المكرر والأسمدة سيظل معلقاً”.

وبحسب سميث فإن “الإنتاج توقف خلال الأسابيع الستة الماضية لعدم توافر أماكن لتخزين تلك السلع”.

ووفقاً لبيانات “Marine Traffic”، فإن 426 ناقلة نفط و34 ناقلة غاز نفط مسال و19 سفينة غاز طبيعي مسال لا تزال عالقة في المنطقة.