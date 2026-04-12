النباتات العطرية والزينة تجذب اهتمام الزوار في معرض “آغرو سيريا” بدمشق

دمشق-سانا

سجلت النباتات العطرية والشوكية ونباتات الزينة والأشجار المطعّمة في سوريا حضوراً لافتاً في معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا”، حيث استقطبت المشاتل المشاركة اهتمام الزوار والمهتمين بالشأن الزراعي، وشكّلت ملتقى لأصحاب المشاتل والشركات والباحثين، ومنصة للتعريف بأنواع هذه النباتات والأشجار وخصائصها، وبحث فرص تطوير إنتاجها بما يسهم في تنمية هذا القطاع.

وأشار إبراهيم الأحدب مدير أحد المشاتل المشاركة في تصريح لـ سانا، إلى أن الإقبال على شراء هذه النباتات والشجيرات والأشجار المطعّمة كان واسعاً من قبل الزوار، ولا سيما الغاردينيا الهولندية بوصفها شجيرة مزهرة عطرية، والماغنوليا التي تندرج ضمن أشجار الزينة، إلى جانب النبات المعروف باسم “الطحلب الإسباني” المستخدم في التنسيق النباتي وأغراض الزينة وبأسعار مشجعة، مؤكداً أن هذه المعارض تشكل نافذة مهمة للتعريف بالنباتات وأصنافها، وإبراز قيمتها الجمالية والبيئية، وتعزيز التواصل بين أصحاب المشاتل والمهتمين بالزراعة.

تبادل الخبرات والمعارف

من جهتها بيّنت سمر عماد مديرة أحد المشاتل، أن المشاركة في المعرض تتيح عرض أنواع متنوعة أمام الزوار بشكل مباشر، بما يساعد على نشر المعرفة بالنباتات وتشجيع اقتنائها، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف مع المشاركين، والاطلاع على التجارب الزراعية التي تتميز بها كل شركة.

وأشارت عماد إلى اهتمام الزوار بالتعرف على ما تتضمنه المشاتل من أصناف متنوعة، ولا سيما من قبل الباحثين وطلاب الهندسة الزراعية، حيث جرى تبادل الرؤى العلمية وطرح أفكار جديدة في مجال العناية بهذه النباتات وتطوير إنتاجها.

توسيع دائرة التواصل مع المستثمرين

من جانبه أكد محمد نوح مدير أحد المشاتل في تصريح مماثل، أن المشاركة في المعرض مثلت فرصة مهمة لتوسيع دائرة التواصل مع المستثمرين المحليين والدوليين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الجهات العاملة في القطاع الزراعي.

وأوضح نوح أن هذا المعرض أتاح فرصة الوصول إلى شركات إنتاج المبيدات الزراعية، وشركات الشحن والاستيراد، وغيرها من الجهات المرتبطة بالعملية الإنتاجية والتسويقية، ما يسهم في تعزيز فرص التوسع، وتساعد أصحاب المشاتل على بناء شراكات جديدة، والاطلاع على خدمات ومنتجات من شأنها دعم الإنتاج وتحسين القدرة على الوصول إلى الأسواق.

في حين لفت سليم الكردي إلى أن المشاركة في المعرض تمثل فرصة مهمة لدعم القطاع الزراعي المحلي، نظراً لأهمية هذه النباتات والأشجار في تحسين واقع البيئة، ودعم التنوع النباتي، وتلبية احتياجات السوق المحلية من الأصناف المطلوبة في المشاتل والحدائق والمنازل، إلى جانب ما توفره من فوائد اقتصادية وبيئية.

وتختتم فعاليات معرض “آغرو سيريا” مساء اليوم الأحد، حيث عرضت على مدى أربعة أيام أحدث ما يتعلق بالمكننة والآليات الزراعية، وتقنيات الري، والطاقة البديلة المستخدمة في الزراعة، ومستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، وتجهيزات الثروة الحيوانية والدواجن، والحلول والتقنيات الذكية في الزراعة الحديثة.