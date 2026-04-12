وزير الصناعة الكوري الجنوبي: السعودية تعهّدت بإعطاء الأولوية لشحنات النفط إلى بلادنا

سيئول-سانا

أعلن وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ-كوان، اليوم الأحد، أن السعودية تعهدت بإعطاء الأولوية لشحنات النفط إلى بلاده، في إطار جهود سيئول لتأمين إمدادات الطاقة عبر مسارات بديلة في ظل التوترات الإقليمية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” عن الوزير قوله: إن بلاده تعمل على إعداد إجراءات تتيح لسفنها استخدام مسارات بديلة عبر البحر الأحمر، بما في ذلك دراسة إمكانية تنفيذ عمليات مرافقة بحرية من قبل المدمرة “ديه جويونغ” التابعة لوحدة “تشونغهيه”.

وأكد كيم أن السلطات السعودية تعهدت بتخصيص شحنات النفط إلى كوريا الجنوبية على أساس الأولوية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

وأضاف الوزير: إن الحكومة الكورية الجنوبية تدرس أيضاً تنويع مصادر واردات النفط الخام، من خلال زيادة المشتريات من الولايات المتحدة وكازاخستان، مشيراً إلى أن تأمين الموارد في المرحلة الحالية يمثل أولوية استراتيجية إلى جانب اعتبارات الجدوى الاقتصادية والكفاءة.

وفي السياق ذاته، تسعى سيئول إلى إرسال خمس سفن ترفع العلم الكوري إلى ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر، بهدف دعم إنشاء مسارات إمداد بديلة، في ظل التوترات الإقليمية التي تؤثر على حركة الملاحة في بعض الممرات البحرية الحيوية.

يشار إلى أن الحكومة الكورية الجنوبية، أعلنت في السابع من شهر نيسان الجاري، أنها أمّنت 60 مليون برميل إضافي من إمدادات النفط البديلة لشهر أيار المقبل، لتعويض الإمدادات المتوقفة من الشرق الأوسط، بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز.