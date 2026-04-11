عبر بوابة معرض “آغرو سوريا”.. شركات عربية ودولية تؤكد رغبتها بالتوسع في السوق السورية

دمشق-سانا

أكد عدد من الشركات العربية والدولية المشاركة في معرض سوريا الدولي الرابع للمكننة الزراعية والثروة الحيوانية ومستلزمات الإنتاج الزراعي “آغرو سيريا”رغبتها بتوسيع حضورها في السوق السورية، باعتبارها وجهة استثمارية واعدة في المرحلة المقبلة، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون وتبادل الخبرات وتوفير منتجات وخدمات تدعم المزارعين، وتساهم في تطوير القطاع الزراعي.

وأوضح ممثل شركة سعودية لتصنيع الأسمدة إبراهيم النعسان لـ سانا، أن مشاركتهم في المعرض تأتي امتداداً لحضورهم في الدورة السابقة، انطلاقاً من ثقتهم بأن سوريا تمتلك فرصاً زراعية واستثمارية واعدة، لافتاً إلى أن الشركة عززت وجودها خلال العام الماضي عبر التعاون مع مصانع أسمدة محلية، ولديها الاستعداد لتقديم خبراتها لدعم القطاع الزراعي السوري.

دراسة السوق السورية

من جانبها أشارت ممثلة شركة أردنية لصناعة الأسمدة والكيماويات ريمين السعودي إلى أن المشاركة في المعرض تأتي ضمن توجه الشركة للتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب دراسة السوق السورية والتعرف إلى حاجتها من الأسمدة الأردنية، مبينة أن حضورهم في سوريا أسهم بتكوين رؤية أوضح حول آليات العمل وفرص التعاون المستقبلية.

بينما أكد ممثل شركة عراقية متخصصة بصناعة أنابيب زراعية، علي حسين، أن مشاركتهم في المعرض جاءت انطلاقاً من اهتمام الشركة المتزايد بالسوق السورية، في ظل ما يشهده القطاع الزراعي من نشاط وتوسع، مبيناً أن وجودهم في هذا الحدث يهدف إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وفتح قنوات أوسع للتبادل بين المزارعين السوريين والعراقيين.

بوابة مهمة للتواصل المباشر

من ناحيته بين ممثل شركة قطرية متخصصة في تجارة الأعلاف، ملهم بركات، أن المشاركة في معرض آغرو سوريا تأتي في إطار سعي الشركة للدخول الفعلي إلى السوق السورية، مشيراً إلى أن المعرض يشكل بوابة مهمة للتواصل المباشر مع المزارعين والتجار، ولا سيما أن سوريا تعد من أهم البلدان الزراعية في المنطقة، وتمتلك سوقاً واسعة في مجال الأعلاف.

وفي السياق ذاته، أبدت الشركات الدولية رغبتها بتعزيز حضور منتجاتها في السوق السورية، والمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار، وفق وكيل إحدى الشركات البلغارية لصناعة المضخات همام حدة، الذي نوه بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية وفتحها آفاقاً واسعة أمام المستثمرين، لافتاً الى أن الشركة يمكن أن تسهم في تزويد المنشآت الصناعية والزراعية السورية بالمحركات والمضخات ذات التكنولوجيا الألمانية التي تصنعها الشركة.

بدوره أشار ممثل إحدى الشركات التركية المتخصصة في تجهيزات الدواجن عبد الله غندورة إلى أن المشاركة في المعرض تهدف إلى تعريف المربين بأحدث التصاميم والتقنيات المستخدمة في تجهيز مزارع الدواجن والأقفاص، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمساهمة في حل المشكلات التقنية التي قد تواجههم، مؤكداً أن الشركة تسعى اليوم إلى توسيع نشاطها في السوق السورية في ظل تزايد الطلب على التقنيات الحديثة.

نقل الخبرات إلى السوق السورية

كما حققت شركة هنغارية لإنتاج العسل نتائج إيجابية خلال مشاركتها بالمعرض، وفق ما أوضحه مديرها محمود حسن، الذي أشار الى أن حضورهم في هذا المعرض جاء في مرحلة تشهد فيها سوريا انفتاحاً متزايداً على الدول الأوروبية بعد التحرير، الأمر الذي أسهم في تعزيز فرص التواصل مع الزوار والمهتمين بالقطاع الغذائي.

وبين حسن أن المشاركة وفّرت مساحة واسعة للاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في مجال إنتاج العسل، وبحث إمكانية نقل الخبرات الهنغارية إلى السوق السورية بما يدعم تطوير هذا القطاع الحيوي.

وانطلقت أمس الأول الخميس فعاليات معرض “آغرو سوريا”، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعربية ودولية، ويستمر حتى يوم غد الأحد، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة التاسعة مساءً، والمواصلات مؤمنة ومجانية من منطقة البرامكة، بجانب وزارة الزراعة، ومن أغلب المحافظات السورية.