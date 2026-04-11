التصعيد في الشرق الأوسط يزيد عدم اليقين ويبطئ النمو ويرفع التضخم

عواصم-سانا

تدخل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن هذا العام وسط مناخ اقتصادي عالمي يتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتباطؤ النمو العالمي، وعودة الضغوط التضخمية.

ويواجه صناع القرار تحدياً دقيقاً في صياغة خطاب اقتصادي يوازن بين التحذير من المخاطر والحفاظ على استقرار الأسواق، في وقت قد يؤدي فيه التشدد في التحذير إلى انكماش اقتصادي، بينما قد يفضي التفاؤل المفرط إلى التقليل من حجم التحديات.

خطاب اقتصادي بين التحذير والتطمين

ويرى خبراء أن المؤسسات المالية الدولية أمام معادلة صعبة: إما تقديم رؤية واقعية قد تُربك الأسواق، أو اعتماد خطاب أكثر هدوءاً للحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيرين إلى أن المبالغة في التحذير قد تدفع رؤوس الأموال إلى الانكماش، وقد يؤدي التقليل من المخاطر إلى تأخر الاستجابة للأزمات، ما يضع المؤسسات الدولية في حالة توازن دقيق بين السيناريوهات المحتملة.

تباطؤ النمو وعودة الضغوط التضخمية

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تباطؤ النمو العالمي وارتفاع الأسعار، مدفوعة بتداعيات التصعيد في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء، كما يتوقع البنك الدولي تباطؤ نمو اقتصادات الشرق الأوسط إلى نحو 1.8% هذا العام، نتيجة التأثيرات غير المباشرة للتوترات الجيوسياسية، إذ تؤكد إدارة صندوق النقد أن مكافحة التضخم تبقى أولوية، حتى لو جاء ذلك على حساب النمو، مع استمرار الحاجة إلى سياسات نقدية تقييدية.

تحولات في التجارة العالمية

وشهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة خلال الأشهر الماضية، حيث انعكست التوترات في الشرق الأوسط مباشرة على أسعار الطاقة والأسهم، قبل أن تعود إلى الاستقرار النسبي مع أي مؤشرات تهدئة.

ويشير باحثون إلى أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو مرحلة تعتمد على تحليل السيناريوهات بدلاً من التوقعات الثابتة، في ظل صعوبة التنبؤ بمسار الأحداث السياسية والاقتصادية.

كما تتزايد مؤشرات إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، مع تراجع دور المؤسسات متعددة الأطراف وصعود الترتيبات الإقليمية.

وتظهر بوادر انقسام في سلاسل التوريد، مع سعي الدول إلى تعزيز استقلالها الاستراتيجي، وتقليل الاعتماد على الأسواق العالمية، وخصوصاً في القطاعات الحيوية، وقد حذر صندوق النقد من أن استمرار “تجزئة التجارة العالمية” قد يضعف النمو على المدى الطويل.

تحول في موازين القوة الاقتصادية

ويرى محللون أن العالم يشهد تحولاً هيكلياً يعيد رسم موازين القوة الاقتصادية، مع صعود أدوار اقتصادات آسيوية وخليجية وتراجع نسبي في مركزية النظام التقليدي.

وفي ظل هذا التحول، تتراجع قدرة المؤسسات الدولية على فرض تنسيق اقتصادي شامل، لصالح ترتيبات ثنائية وإقليمية أكثر مرونة.

وتعكس هذه التطورات مرحلة انتقالية معقدة يتداخل فيها الجيوسياسي مع الاقتصادي، ما يفرض على المؤسسات الدولية إعادة صياغة أدواتها لمواكبة واقع عالمي أكثر تشرذماً وأقل قابلية للتوقع.