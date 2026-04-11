السورية للبترول تؤكد التزامها بالشفافية كمنهج عمل

دمشق-سانا

أكدت الشركة السورية للبترول أنها تتابع باهتمام ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية، معربةً عن إيمانها بالشفافية كمنهج عمل.

وأصدرت الشركة، اليوم السبت، بياناً عبر قناتها على تلغرام، شدد فيه الرئيس التنفيذي لها يوسف قبلاوي، على المبادئ الثابتة التي تحكم عمل الشركة في هذه المرحلة الحساسة المتمثلة في الوحدة العضوية مع مؤسسات الدولة، حيث تعمل الشركة ضمن رؤية وطنية شاملة تتكامل فيها الأدوار مع كل الوزارات ومؤسسات الدولة.

وبيّن قبلاوي أن علاقة الشركة بوزارة الطاقة هي علاقة تنسيق وتناغم تام، حيث تنفذ استراتيجية الحكومة السورية الرامية إلى تعافي الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن أي محاولة لتصوير تباين في المواقف بين أركان الإدارة هي محاولات يائسة لشق الصف المؤسسي الذي يزداد تماسكاً أمام التحديات.

ولفت قبلاوي إلى أن قطاع الطاقة ليس قطاعاً معزولاً، بل هو شريان الحياة الذي يدعم كل مؤسسات الدولة، مؤكداً أن السورية للبترول شريكة في المشروع الوطني الذي يقوده رئيس الجمهورية، وتلتزم بأعلى معايير الانضباط المؤسسي والتنسيق المباشر، لضمان توافق خطواتها مع التوجهات السيادية للدولة السورية الجديدة.

وقال قبلاوي: “نؤمن بأن حرية التعبير هي أحد مكتسباتنا الوطنية التي نصونها ونحترمها، لكننا نميز بوضوح بين النقد البنّاء الذي يهدف للتطوير، وبين حملات التشويه الممنهجة التي تستهدف الكوادر الوطنية لغايات مشبوهة”.

وأضاف: “إن الشركة لن تتهاون في استخدام السبل القانونية والدستورية لمحاسبة من يحاول المساس بسمعتها أو سمعة كادرها، فالدولة القوية هي دولة المؤسسات والقانون”.

وشدد قبلاوي على أن الرد الحقيقي على محاولات التخريب الإعلامي يكمن في الميدان، لافتاً إلى أن توقيع الاتفاقيات الاستراتيجية، وتطوير الآبار، وتعزيز التعاون الدولي، هي الإنجازات التي تترجم دور الشركة الوطني، وقال: “سيظل صوت الإنجاز هو الفيصل، وسنبقى جنوداً في خندق البناء والإعمار، متكاملين مع كل مؤسسة وطنية تسعى لرفعة سوريا”.