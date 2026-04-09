السورية للحبوب تطلق منصة إلكترونية لحجز واستلام القمح استعداداً لموسم 2026

دمشق-سانا

أطلقت المؤسسة السورية للحبوب منصة إلكترونية لحجز واستلام القمح، استعداداً لموسم 2026، تهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات استلام وشراء القمح؛ وذلك بحضور مدير عام المؤسسة حسن العثمان وعدد من المديرين المركزيين.

وأكد العثمان أن إطلاق المنصة يهدف إلى تسهيل الإجراءات ودعم المزارعين، موضحاً أن فرق الدعم الميداني ستكون متواجدة في مراكز الاستلام لمساندتهم في إتمام الحجز، بما يسهم في تسريع عملية الاستلام ورفع كفاءة الأداء.

بدوره، بين مدير التقانة والتحول الرقمي في المؤسسة نور الطويل، أن المنصة تعتمد على نظام الحجز المسبق، بما يسهم في تخفيف الازدحام في مراكز الاستلام وتقليل فترات انتظار المزارعين، إضافة إلى تمكين المؤسسة من معرفة الكميات المتوقعة والتحقق من بيانات الموردين وشهادات المنشأ بشكل آلي.

وأوضح الطويل أن آلية العمل تقوم على إدخال بيانات الموردين عبر المنصة، ليتم تدقيقها وتحديد مواعيد الاستلام بشكل منظم، مع توفير حلول بديلة في حال تعطل المراكز أو عدم قدرة المزارعين على الحضور.

وتواصل المؤسسة تجهيز مراكز الاستلام في مختلف المحافظات وتأمين متطلبات التخزين وفق المعايير المعتمدة، استعداداً لموسم قمح يعزز المخزون الاستراتيجي ويدعم الأمن الغذائي.