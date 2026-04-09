وزير المالية السوري يطلق نسخة المواطن لموازنة 2026

دمشق-سانا

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن إطلاق نسخة المواطن لموازنة 2026، وذلك كجزء من جهود تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في فهم بنود الموازنة العامة للدولة.

وقال برنيه في مؤتمر صحفي بدمشق: “نسخة المواطن لموازنة 2026 هي وثيقة مالية مبسّطة تهدف إلى تلخيص وشرح أبرز المعلومات الأساسية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م، وذلك في إطار التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين”.

وأضاف الوزير: “تتضمن النسخة عرضاً موجزاً للتطورات المالية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على أهم الإنجازات المحققة خلال عام 2025، إضافة إلى استعراض توجهات ومستهدفات موازنة عام 2026، والمسار المالي المتوقع على المدى المتوسط”.

وصرح برنيه أنه وفق تقديرات موازنة عام 2026، تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 958.8 مليار ليرة سورية جديدة (ما يعادل 8.716 مليار دولار)، والنفقات نحو 1156.7 مليار سورية جديدة (ما يعادل 10.516) مليار دولار، مبيناً أن النفقات تتوزع بواقع 27 بالمئة نفقات استثمارية، و60 بالمئة نفقات جارية، و13 بالمئة للدعم والضمان الاجتماعي.

وأشار برنيه إلى أن الإيرادات المتوقعة تتوزع بواقع 50 بالمئة لإيرادات الضرائب والرسوم والجمارك، و28 بالمئة لإيرادات النفط والغاز، و22 بالمئة إيرادات متنوعة أخرى.

ولفت الوزير برنيه إلى أن عملية إصلاح الأجور والرواتب مستمرة، والجزء الأساسي من عملنا في الموازنة هو المساهمة بتحسين الخدمات الأساسية والخدمات التي تهم المواطن، وخاصة في مجالي الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن محدودو الدخل والفقراء في صلب اهتمامات الموازنة العامة للدولة وسياساتها، وسيتم في المرحلة القادمة إطلاق استراتيجية مكافحة الفقر.

