الرقابة والتفتيش: تحصيل أكثر من 10 مليارات ليرة سورية قديمة خلال الربع الأول من 2026

‏دمشق-سانا

‏أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تحصيل أكثر من 10 مليارات ليرة سورية قديمة، و22 مليون ليرة سورية جديدة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد.

‏ووفقاً لإحصائية الهيئة عن شهر كانون الثاني التي حصلت سانا على نسخة منها، مساء أمس الأربعاء، بلغ إجمالي المبالغ المحصلة 10,518,540.143 ليرة سورية قديمة، فيما وصلت المبالغ المطالب بتحصيلها 41.176.617.356 ليرة سورية قديمة.

‏وأظهرت الإحصائية أن عدد القضايا المنجزة خلال الشهر بلغ 270 قضية، فيما أحيلت 42 قضية إلى القضاء، كما تمت ضمن الإجراءات التأديبية المتخذة بحق المخالفين، معاقبة 325 شخصاً مسلكياً، وإحالة 23 شخصاً إلى المسلكية، وإحالة 401 شخص إلى القضاء.

تحصيلات تجاوزت 180 مليون ليرة جديدة

‏ووفقاً لإحصائية شهر شباط من عام 2026، بلغت المبالغ المحصلة 180.390.997 ليرة سورية جديدة، فيما بلغت المطالب بتحصيلها 547.480.827 ليرة سورية جديدة.

‏وأظهرت الإحصائية، أن عدد القضايا المنجزة خلال الشهر بلغ 304 قضايا، فيما أحيلت 29 قضية إلى القضاء، ومعاقبة 475 شخصاً مسلكياً، وإحالة 25 شخصاً إلى المسلكية، و172 شخصاً إلى القضاء.

ارتفاع في التحصيلات أثناء التحقيق

‏أما إحصائية شهر آذار فقد أظهرت أن المبالغ المحصلة أثناء التحقيق بلغت 43.494.805 ليرات سورية جديدة، فيما بلغت المطالب بتحصيلها 268.135.526 ليرة جديدة.

‏وسجلت الإحصائية إنجاز 291 قضية، وإحالة 17 قضية إلى القضاء، كما تمت معاقبة 223 شخصاً مسلكياً، وإحالة 19 شخصاً إلى المسلكية، و45 شخصاً إلى القضاء.

‏وتأتي هذه الإحصائيات ضمن جهود الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في أداء مهامها الرقابية والتأديبية، ومكافحة أشكال الفساد والهدر والانتهاكات المالية والإدارية، حيث تواصل الهيئة عملها في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.