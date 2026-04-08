شركة ميرسك: نراقب الوضع في مضيق هرمز ولم نتخذ بعد قراراً باستئناف حركة الشحن

كوبنهاغن-سانا

أعلنت شركة “ميرسك” الدنماركية للشحن، اليوم الأربعاء، أن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين قد يتيح بعض الفرص لعبور السفن مضيق هرمز، إلا أنه لا يوفر بعد قدراً كافياً من اليقين الأمني لاستئناف العمليات بشكل طبيعي.

وقالت ميرسك وهي إحدى أكبر مجموعات شحن الحاويات في العالم في بيان نقلته وكالة رويترز: “في هذه المرحلة، نتبع نهجاً حذراً، ولن نجري أي تغييرات على خدمات محددة، ونحن بحاجة إلى فهم جميع الشروط المحتملة، وأي قرار بشأن عبور مضيق هرمز سيستند إلى تقييمات مستمرة للمخاطر ومراقبة دقيقة للوضع الأمني والتوجيهات المتاحة من السلطات والشركاء المعنيين”.

وكانت مجموعة الشحن الدنماركية علّقت الشهر الماضي حجوزات الشحن إلى العديد من موانئ منطقة الخليج، وفرضت رسوماً إضافية طارئة على وقود السفن في جميع أنحاء العالم للتعويض عن ارتفاع تكاليف الوقود.

وتسببت الحرب بتوقف شبه تام للشحن في الخليج، ما أثر على سلاسل التوريد العالمية.