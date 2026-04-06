غرف التجارة السورية تبحث مع جمعية “توسياد” التركية تعزيز التعاون الاقتصادي

دمشق-سانا

بحث مدير عام اتحاد غرف التجارة السورية عامر الحمصي، مع وفد من جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك “توسياد” برئاسة باريش أورهان ممثل الجمعية في أنقرة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

القطاعات الواعدة

وناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الاتحاد اليوم الإثنين، أبرز القطاعات الواعدة للاستثمار في سوريا والاستفادة من التجربة التركية في مجالات التطوير العقاري، وتنظيم المناطق الصناعية، وتحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

تهيئة بيئة استثمارية

وأكد الحمصي خلال الاجتماع، أن الاتحاد يعمل بالتوازي مع الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، عبر مسارات متعددة تهدف إلى الارتقاء بالمناخ الاستثماري ليكون بمستوى الدول المجاورة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من التجربة التركية في عدد من المجالات.

إعداد جدوى اقتصادية

بدوره، لفت مدير مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية في الاتحاد محمد غزال، إلى دور المركز في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للشركات الراغبة في دخول السوق السورية، مشيراً إلى أن مصرف سوريا المركزي استئناف العمل عبر نظام سويفت، وهو تطور مهم يسهم في إعادة دمج النظام المالي السوري ضمن المنظومة المصرفية العالمية.

اهتمام بالسوق السورية

من جهته، أوضح أورهان، أن عدداً كبيراً من كبار رجال الأعمال الأتراك أبدوا اهتماماً بالاستثمار في سوريا، وأن هدف الجمعية هو تسهيل الحركة التجارية لأعضائها، معرباً عن إعجابه بالنهضة التي تشهدها مدينة عدرا الصناعية، وأكد وجود شركات تركية كبرى ترغب بالدخول إلى السوق السورية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود اتحاد غرف التجارة السورية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.

وتأسست جمعية “توسياد” عام 1971، وتعد أكبر وأبرز منظمة أعمال تطوعية مستقلة في تركيا، حيث تضم كبرى الشركات الصناعية والخدمية في البلاد، وتؤدي الجمعية دوراً محورياً في الاقتصاد التركي من خلال تعزيز ديمقراطية السوق والاستدامة، ويسهم أعضاؤها بنسبة كبيرة من إجمالي التجارة الخارجية والضرائب في تركيا.