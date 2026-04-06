في ظل اضطرابات مضيق هرمز.. سيئول تسمح بالإبحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل

سيئول-سانا

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، السماح لناقلات النفط بالإبحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل، في ظل اضطرابات في نقل النفط الخام عبر مضيق هرمز، بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

ونقلت وكالة “يونهاب” للأنباء عن وزير الصناعة الكوري “كيم جونغ-كوان” قوله خلال اجتماع للحكومة اليوم الإثنين: “إن وزارة الصناعة ستدعم جهود القطاع الخاص لتأمين كميات إضافية من النفط الخام، من خلال السماح لناقلات النفط الخام التي تستوفي متطلبات معينة، بالمرور عبر البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة المحيطات والثروة السمكية”.

ويعد مسار البحر الأحمر مساراً التفافياً عبر ميناء “ينبع” على الساحل الغربي للسعودية، والذي يتزود بالنفط الخام من حقول النفط الشرقية عبر خط أنابيب يبلغ طوله 1,200 كيلومتر.

وقال وزير المحيطات “هوانغ جونغ وو”: إن ما متوسطه 39 سفينة يومياً، بما في ذلك ناقلات النفط الخام وسفن الشحن التابعة لكل من بنما وهوانغ كونغ والصين وسنغافورة وغيرها، تستخدم حالياً مضيق باب المندب للخروج من البحر الأحمر.

وقال هوانغ: “سنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة السفن وطاقمها، حيث ستقوم غرفة العمليات الشاملة التابعة لوزارة المحيطات ووحدة “تشونغهيه” العسكرية بمراقبة الوضع، بما في ذلك تتبع الموقع لحظة بلحظة”.

وكانت كوريا الجنوبية أصدرت توصية بالامتناع عن الإبحار عبر هذا المسار في الأول من آذار الماضي فور اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، لكنها سمحت به مؤخراً نظراً لطول أمد الأزمة.