ارتفاع مبيعات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية 5.9 بالمئة

سيئول-سانا

أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم السبت، أن مبيعات التسوق عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية ارتفعت بنسبة 5.9% خلال شهر شباط مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع مبيعات المنتجات الزراعية خلال فترة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وبلغت قيمة معاملات التسوق عبر الإنترنت في الشهر الماضي 22.6 تريليون وون (حوالي 15 مليار دولار أمريكي)، بزيادة 1.3 تريليون وون عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقاً للبيانات التي نشرتها وزارة البيانات والإحصاء.

وقالت الوزارة: إن هذا الرقم يمثل أعلى قيمة لمبيعات شباط منذ أن بدأت الحكومة في تجميع هذه الإحصاءات في عام 2017.

وبحسب الفئات، تصدرت السلع الزراعية، التي تشمل اللحوم ومنتجات المصايد، والمبيعات؛ حيث نمت هذه الفئة بنسبة 32.7% على أساس سنوي بفضل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شباط.

كما شهد الإنفاق على خدمات الثقافة والترفيه قفزة بنسبة 93.3% على أساس سنوي، حيث تم تنظيم المزيد من الحفلات الموسيقية خلال فترة العطلة التي استمرت 3 أيام.

وأشارت الوزارة إلى أن المشتريات عبر الإنترنت للسيارات وملحقاتها نمت بنسبة 48.8% على أساس سنوي، متأثرة جزئياً بزيادة مبيعات السيارات الكهربائية.

وفي المقابل، انخفضت المشتريات عبر الإنترنت لمعدات الاتصالات، مثل الهواتف الذكية، بنسبة 29.4%.