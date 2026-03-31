نقل دمشق: 405 ملايين ليرة إيرادات وأكثر من 100 ألف معاملة في الربع الأول من 2026

دمشق-سانا

سجّلت مديرية النقل في محافظة دمشق نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2026، محققةً إيرادات بلغت 405 ملايين ليرة سورية جديدة، ناتجة عن تنفيذ 101480معاملة متنوعة، في مؤشر على تعافي قطاع النقل واستعادة وتيرة العمل.

وأوضح مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي في تصريح لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء أن هذه المعاملات شملت نقل الملكية، وتجديد رخصة قيادة، والفحص الفني، وتسجيل المركبات، وغيرها من الخدمات.

وبيّن عبد النبي أن عدد معاملات نقل الملكية بلغ 23324 معاملة، إضافة إلى 2140 معاملة نقل ملكية (تجربة)، فيما تم تنفيذ 13012 معاملة تسجيل مركبة (تجربة)، و15550 معاملة فحص فني، إلى جانب 9205 معاملات مطابقة وكالة، و9709 بيانات قيد المركبة.

وأشار عبد النبي إلى تسجيل 1970 معاملة تبدلات فنية، و1005 معاملات نقل ملكية بموجب حكم قضائي، ومنح 6904 رخص سير بدل بالي (تالف)، وتجديد 4068 ترخيصاً.

ولفت مدير نقل دمشق إلى أن هذه الأرقام تعكس تحسناً كبيراً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت تنفيذ نحو 9700 معاملة فقط، نتيجة توقف العمل لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأكد عبد النبي أن المديرية مستمرة في تطوير آليات العمل وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملات المواطنين وتحسين جودة الخدمات، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز الجاهزية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل.

وكانت مديرية النقل نفذت العام الماضي 700 ألف معاملة، وسجلت إيرادات المالية بأكثر من 40 مليار ليرة سورية قديمة، في إطار الاستجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المركبات.