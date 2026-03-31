مفوض الطاقة الأوروبي يحذّر من أزمة طاقة ممتدة ويطالب الحكومات بخطط طارئة لخفض الاستهلاك

بروكسل-سانا

حذّر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن من أنه سيكون على حكومات التكتل الاستعداد “لاضطراب طويل الأمد” في أسواق الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن يورغنسن قوله في رسالة موجهة إلى وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد، قبيل انعقاد اجتماع ‌طارئ لهم اليوم الثلاثاء: “أحث الحكومات الأوروبية على اتخاذ ⁠الاستعدادات اللازمة في الوقت المناسب تحسباً لحدوث اضطراب طويل الأمد”.

وأشار يورغنسن إلى ضرورة أن تدرس الحكومات إجراءات طوعية لخفض الطلب على الطاقة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع النقل، ما قد يشمل حث المواطنين على تقليل السفر البري والجوي لتوفير الوقود للاستخدامات الأساسية.

و من المقرر أن يعقد وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً، اليوم عبر الفيديو، لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة المتفاقمة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار شح الطاقة فترة أطول مما كان متوقعاً.

وأوصت المفوضية الدول الأعضاء بتعزيز تبادل المعلومات ومراقبة الأسواق، وتأجيل أعمال الصيانة غير الضرورية في المصافي، إضافة إلى تسريع استخدام الوقود الحيوي كبديل للوقود الأحفوري.

ويعني اعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد أن القارة متأثرة بشدة بتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب بالشرق الأوسط.

وقفزت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70 بالمئة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.