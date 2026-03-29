أكثر من مليون ليرة سورية جديدة تداولات سوق دمشق في جلسة الأحد

دمشق-سانا

سجّلت سوق دمشق للأوراق المالية، خلال جلسة اليوم الأحد، قيمة تداول إجمالية تجاوزت المليون ليرة سورية جديدة، وتوزّعت بواقع 54412 سهماً من خلال 71 صفقة، وفقاً للنشرة اليومية الصادرة عنها.

‏وارتفع سهم بنك البركة سوريا بنسبة 1.66 بالمئة ليغلق عند 18 ليرة جديدة، محققاً واحداً من أكبر أحجام التداول عند 25799 سهماً، بينما ارتفع سهم المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 2.91 بالمئة ليغلق عند 16 ليرة جديدة.

‏ولم تشهد أسهم عدد من الشركات أي حركة تداول خلال الجلسة، من بينها: بنك سوريا الدولي الإسلامي، وبنك الشام، وبنك سوريا والخليج، والاتحاد التعاوني للتأمين، والشركة السورية الوطنية للتأمين، وشركة MTN سوريا، إضافة إلى شركات أخرى حافظت على أسعار إغلاقها السابقة دون نشاط.

‏يشار إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية أغلقت جلسة الخميس الماضي على قيمة تداول إجمالية تجاوزت الـ 11 مليون ليرة سورية جديدة، وتوزعت بواقع 489406 أسهم من خلال 133 صفقة.