غوتيريش يعلن تشكيل فريق عمل دولي لتسهيل التجارة عبر مضيق هرمز

1 1674257 غوتيريش يعلن تشكيل فريق عمل دولي لتسهيل التجارة عبر مضيق هرمز

نيويورك-سانا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، عن تشكيل “فريق عمل” دولي يهدف إلى وضع آليات تقنية لتأمين الاحتياجات الإنسانية وتسهيل حركة تجارة الأسمدة والمواد الخام عبر مضيق هرمز.

ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش قوله: “إن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق ينذر بعواقب وخيمة تطول الإنتاج الزراعي والاحتياجات الأساسية”، مؤكداً التزام الأمانة العامة باتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من حدة هذه المخاطر.

وأوضح دوجاريك أن الفريق الذي شكله غوتيريش سيعمل برئاسة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جورجي مورييرا دا سيلفا، وبمشاركة ممثلين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمنظمة البحرية الدولية، وغرفة التجارة الدولية.

وأوضح أن الآلية الجديدة تهدف لتسهيل تدفق المواد الخام والأسمدة بالتشاور مع الدول المعنية، ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والأطر القانونية الدولية.

وكان غوتيريش حذر الأربعاء الماضي من أن “الحرب بالشرق الأوسط خرجت عن نطاق السيطرة، وأن الصراع تجاوز الحدود بشكل لم يتصوره حتى القادة”، داعياً “الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف الحرب، وإيران إلى التوقف عن مهاجمة الدول المجاورة لها”.

