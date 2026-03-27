من العملات الرقمية إلى الذكاء الاصطناعي… اقتصاد جديد يواجه اختبار السياسة الدولية

دمشق-سانا

يشهد العالم تحولاً عميقاً نحو الاقتصاد الرقمي، الذي بات يشكّل محوراً رئيسياً في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية العالمية، وذلك نتيجة التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية، إلى جانب الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية والذي أسهم في تجاوز الكثير من القيود التقليدية المرتبطة بالمكان والزمان، مما أتاح فرصاً جديدة للنمو وفتح مجالات واسعة أمام الاقتصادات التي تسعى إلى تحديث بنيتها الإنتاجية.

وتؤكد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن التحول الرقمي لم يعد خياراً، بل ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرة على مواجهة الأزمات، مشددة على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لضمان الاستفادة القصوى من هذا التحول.

وأشارت غورغييفا إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح محركاً رئيسياً للاستثمار العالمي، رغم تهديده لنحو 40 بالمئة من الوظائف، ما يفرض تحديات هيكلية على أسواق العمل تتطلب سياسات جديدة للتكيف.

تطور العملات الرقمية ودورها في إعادة تشكيل النظام المالي

وتعد العملات الرقمية أحد أبرز مظاهر التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إذ تشمل العملات المشفرة اللامركزية، والعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والعملات المستقرة المرتبطة بأصول تقليدية. وقد أعاد هذا التنوع طرح أسئلة جوهرية حول مفهوم السيادة النقدية ودور المؤسسات المالية التقليدية في ظل توسع هذه الأصول الجديدة.

ويرى رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم بأول” أن العملات الرقمية تمتلك القدرة على تغيير شكل النظام المالي العالمي، لكنه يشدد على ضرورة وضع أطر تنظيمية دقيقة تضمن الاستقرار وتحمي المستهلكين.

وفي السياق ذاته، يعمل مشرعون أميركيون على إعداد تشريعات جديدة تهدف إلى تنظيم القطاع وتوفير وضوح قانوني يشجع على تبني الأصول الرقمية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.

ويمتاز الاقتصاد الرقمي بقدرته على إحداث نقلة نوعية في النشاط الاقتصادي من خلال تسريع المعاملات المالية وخفض التكاليف التشغيلية، ما يتيح للشركات والأفراد إنجاز عملياتهم بكفاءة أعلى، كما يسهم في تعزيز الشمول المالي عبر توسيع نطاق الخدمات المتاحة لشرائح واسعة من السكان، بما في ذلك الفئات التي كانت خارج النظام المالي التقليدي.

وإلى جانب ذلك، يفتح الاقتصاد الرقمي الباب أمام الوصول السلس إلى الأسواق العالمية، مما يمنح الشركات فرصاً أكبر للنمو والتوسع، ويتيح للأفراد المشاركة في الاقتصاد العالمي دون عوائق جغرافية أو زمنية. وتبرز تقنية البلوك تشين كركيزة أساسية لهذا النظام، إذ تعمل كدفتر حسابات لامركزي وآمن يسجل المعاملات بطريقة تجعل التلاعب بها شبه مستحيل، وتستخدم في العملات المشفرة والعقود الذكية وسلاسل التوريد.

مزايا الاقتصاد الرقمي وتحدياته في ظل الاضطرابات الجيوسياسية

ورغم المزايا الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، إذ يحذر بنك التسويات الدولية من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة، خصوصاً تقلباتها الحادة وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

ويؤكد البنك ضرورة تطوير أطر رقابية دولية قادرة على مواكبة التطور السريع في هذا القطاع وضمان استقراره. ويزداد المشهد تعقيداً مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، ولا سيما في الشرق الأوسط، حيث أدت المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى اضطراب الأسواق العالمية.

من جانبه حذر صندوق النقد الدولي من تأثير هذه التوترات على التجارة وأسعار الطاقة، فيما أشارت الوكالة الدولية للطاقة إلى أن أي تصعيد قد يسبب اضطرابات حادة في أسواق الطاقة، ما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على استقرار سلاسل الإمداد والطاقة.

ورغم التحديات، يبرز الاقتصاد الرقمي كأداة مرنة تساعد الدول على التكيف مع الأزمات. فالمدفوعات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة توفر حلولاً بديلة للدول التي تواجه قيوداً مالية أو اضطرابات اقتصادية، وتمنحها أدوات جديدة لإدارة الأزمات وتعزيز الاستقلالية المالية.

مستقبل الاقتصاد الرقمي: بين التوسع والتنظيم

وتشير تحليلات صندوق النقد إلى أن التكنولوجيا الرقمية تُحدث تحولاً جوهرياً في النظام النقدي العالمي. العملات المستقرة تشهد توسعاً متزايداً، والأطر التنظيمية الناشئة قد تدفع هذا النمو. ويتوقع الصندوق نشوء نظام مالي هجين يجمع بين الأدوات التقليدية والرقمية، بحيث تتكامل العملات الرقمية مع الأنظمة المصرفية القائمة.

وفي المقابل، تتجه الحكومات والبنوك المركزية إلى فرض تنظيمات أكثر صرامة للحد من المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، خصوصاً في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كما يقف الاقتصاد الرقمي عند مفترق طرق بين الابتكار السريع والحاجة إلى التنظيم. وبينما يفتح هذا التحول آفاقاً واسعة للنمو، فإن نجاحه يعتمد على قدرة الدول على تطوير أطر تنظيمية فعالة وتعزيز التعاون الدولي، بما يضمن تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.