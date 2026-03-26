السورية للبترول تبحث مع شركات أمريكية توسيع التعاون بقطاع الطاقة خلال مؤتمر CERAWeek

واشنطن-سانا

بحث الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، مع عدد من الشركات المشاركة في مؤتمر CERAWeek العالمي للطاقة، بمدينة هيوستن الأمريكية، فرص التعاون المشترك في هذا المجال.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الخميس، أن المباحثات كانت بناءة، وشملت شركات بارزة في قطاع النفط والطاقة، من بينها شركتا “شيفرون”و”كونوكو فيليبس” الأمريكيتان.

كما حل قبلاوي متحدثاً وضيفاً على عدد من المنصات والشبكات الإعلامية الأمريكية، تناول خلالها واقع قطاع الطاقة في سوريا، والجهود المبذولة لتطويره.

ويعقد مؤتمر “CERAWeek” للطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة ما بين الـ 23 والـ 27 من آذار الجاري، تحت شعار “التقارب والمنافسة: الطاقة، التكنولوجيا، والجيوسياسة”.

ويُعد مؤتمر CERAWeek من أبرز الفعاليات الدولية في قطاع الطاقة، إذ يجمع سنوياً كبار المسؤولين التنفيذيين، والخبراء وصنّاع القرار من مختلف دول العالم لمناقشة قضايا الطاقة، والتحولات التي يشهدها هذا القطاع.